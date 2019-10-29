وزير النقل يعزى أسرة شهيد التذكرة (صور)

أكد مصدر مسئول في وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أن وزير النقل وصل إلى محل إقامة الشاب الذي توفي أول أمس الأحد، إثر سقوطه من قطار vip المكيف رقم 934 خط "الإسكندرية ــ الأقصر"، وذلك لأداء واجب العزاء لأسرته.



وكانت قد أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية الأقصر، وأثناء مطالبة رئيس القطار اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفعها، وأثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، نزلا من القطار أثناء مسيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفي في الحال، بينما أصيب الراكب الآخر.



وأضافت الهيئة، أنه تم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام والتحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وعرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، فيما اتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار لحين انتهاء التحقيق.



من جانبه، أكد وزير النقل أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائمًا على حياة كل المواطنين، وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.