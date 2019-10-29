بالصور.. أسرة ضحية قطار طنطا: "محمد مش بائع متجول"

علقت أسرة "محمد عيد" ضحية قطار طنطا، على بيان هيئة السكك الحديد، بالقول إن الضحية كان أحد البائعين الجائلين في القطار، بالنفى، مؤكدة أن هذا الكلام عار عن الصحة تمامًا.



وأكدت الأسرة أن محمد عيد كان غير معتاد على ركوب القطار، إلا أن نفاد الأموال الخاصة به جعلته يلجأ للقطار، فاستقله للعودة للقاهرة بعد انتهاء إجازته بالإسكندرية التي كان يزورها بغرض الفسحة والتنزه، وليس البيع.



وأضافت أنه كان يعمل في الهاند ميد، يقوم بالتسويق لها وبيعها في شارع المعز، مما يدل على أنه ليس بائعًا متجولًا.



يذكر أنه شهدت محطة دفرة التابعة لمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، أمس الإثنين حادثًا أليمًا، حيث قفز شابان من القطار مكرهين أثناء سيره مما أودي بحياة أحدهما وإصابة الآخر.

