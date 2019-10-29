الحريرى يعلن استقالة الحكومة اللبنانية

أعلن سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، منذ قليل، أنه سيقدم استقالة الحكومة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، استجابة لمطالب الشارع.



وقال الحريري، في كلمة له: ذاهب إلى بعبدا لتقديم استقالة الحكومة للرئيس عون، وسأضع استقالتي بتصرفه.



ودخلت الاحتجاجات اللبنانية أسبوعها الثاني وسط صمت الحكومة اللبنانية والرئيس اللبنانى ميشال عون، إذ يستمر المحتجون في قطع الطرق الرئيسية، ورغم عمل القوى الأمنية والجيش المتواصل على إعادة فتحها.



وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا.