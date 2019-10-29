ضبط سائق السيارة المتسبب فى حادث قطار الأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية - منذ قليل - القبض على سائق السيارة التي اصطدمت بجرار قطار بضائع بمنطقة النجع الطويل فى الكرنك، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.



وكشفت التحقيقات، عن سير "عبدالرحيم عبدالله محمد"، 52 عامًا، سائق سيارة أجرة تحمل رقم ص ق ن ٦٥٧٤، بسيارته لمسافة 20 مترًا على قضبان السكة الحديد بمزلقان بدران بالكرنك، رغم وجود طريق ممهد.



وتم التحفظ على الجرار المتسبب فى الحادث، والتحقيق مع سائق القطار ويدعى "أحمد عبدالله"، مقيم بمدينة الطود، وتحرر محضر بالواقعة رقم ٩٨٧٩ إداري قسم شرطة بندر الأقصر، وجار العرض على النيابة.