سمير غانم يتصدر غلاف "فوج" مع نجمة برازيلية (صورة)

تصدر الفنان الكبير سمير غانم، والنجمة البرازيلية أدريانا ليما، غلاف مجلة "فوج" في نسختها العربية على عدد شهر نوفمبر.



ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة الغلاف، معلقة عليه: "دريانا ليما وأسطورة الكوميديا سمير غانم يشكلان ثنائيًا ديناميكيًا غير متوقع لغلاف عدد السعادة من ڤوج العربية".



وتابعت: "عدد شهر نوفمبر من ڤوج العربية يزخر بالألوان، والطاقة الإيجابية، والشخصيات الأيقونية التي رسمت البسمة على شفاهنا. صدر العدد الآن".



يذكر أن آخر أعمال الفنان سمير غانم، كانت مشاركته في مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته دنيا سمير غانم، هشام ماجد، عمرو وهبة، محمد سلام، شيماء سيف، بيومي فؤاد، أحمد سلطان، يسرا اللوزي، صلاح عبد الله، ومن تأليف أحمد سعد ودينا ماهر، وإخراج خالد الحلفاوي.