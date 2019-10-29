مصادر: الأنبا بيشوي سيصدر بيانًا حول "بابا العرب"

كشفت مصادر كنسية مطلعة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن دير القديس العظيم الأنبا بيشوي للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون، ينتوي إصدار بيان خلال الفترة المقبلة للرد على كل التساؤلات الصادرة حول مسلسل "بابا العرب"، الذي أعلن الدير نيته مسبقًا لإنتاجه.



أوضحت المصادر أن البيان المقرر إصداره سيشمل الرد على التساؤلات حول ميزانية العمل التي قدرها القمص بموا الأنبا بيشوي، المشرف على الإنتاج، في تصريحات صحفية، بـ50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى اسم المسلسل والجدل المثار حوله.



وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يحسب الدير في بيانه، مسألة فريق العمل والمشاركين بالتمثيل في الفيلم بدءًا من دور البطولة الذي رجح القمص بموا في تصريحات صحفية له، أن يقوم به الفنان ماجد الكدواني.