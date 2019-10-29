الداخلية: على أصحاب السيارات التوجه إلى إدارات المرور

تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكي المركبات بكل أنواعها التي تحمل اللوحات ذات الحروف والأرقام، التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.



كما تهيب الوزارة بالمواطنين من مالكي المركبات عدا الدراجات النارية والتي تحمل لوحات معدنية قديمة "أرقام فقط" بالتوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة "حروف وأرقام" وذلك بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادى الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط" كمرحلة أولى.



ومن المقرر تنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على كل محافظات الجمهورية، عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقي المحافظات.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكل مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق.



وتتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيًا، كما تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور، لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا، وذلك في ضوء البدء في استحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.