ترامب يعلن مقتل خليفة أبوبكر البغدادى فى زعامة "داعش"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إنه تم القضاء على المرشح الأبرز لتولى زعامة تنظيم داعش الإرهابى بعد مقتل أبوبكر البغدادي، زعيم التنظيم.



وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تأكدت للتو أن البديل الأول لأبوبكر البغدادي، والذي كان من المرجح أن يتزعم التنظيم، مات هو أيضًا".



وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، مقتل البغدادي داخل مخبأه في محافظة إدلب داخل سوريا، ومعه زوجتيه وعدد من معاونيه، وذلك بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والمخابرات العراقية.



وأوضحت أنه لم يتم إخبار تركيا بأي معلومات عن العملية، رغم كونها حليفًا لها في حلف شمال الأطلسى "ناتو".



وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن أن عبدالله قرداش، هو الخليفة المحتمل لزعامة تنظيم "داعش".