أكرم حسنى: وليد منصور عنده أزمة إنتاجية (فيديو)

كشف الفنان أكرم حسني، سبب توقف فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" للمنتج وليد منصور، قائلًا: "أعتقد أن المنتج عنده أزمة إنتاجية بشكل أو بآخر، الفيلم مؤجل لأجل غير مسمى، ولكن في أي وقت الفيلم هيرجع هيتصور تاني أنا موجود ومتاح، وإن شاء الله الفيلم يطلع للنور".



كما تحدث الفنان أكرم حسني عن العلاقة القوية التي تربطه بالفنان أحمد فهمى، مؤكدًا أنه من أقرب الأصدقاء إليه في الوسط الفني.



وقال أكرم حسني، خلال لقائه ببرنامج "It's Show Time" المُذاع على فضائية "cbc": "أحمد فهمي من الناس اللي أنا بحبها كإنسان قبل ما يكون فنان، وهو صاحبي جدًا وأقرب حد ليا في الوسط الفني، وبحب الشغل معاه جدًا، وبتربطنا علاقة صداقة وعلاقة قدام الكاميرا، يمكن بتترجم لنجاحات، وأتمنى العمل الجديد يبقى إضافة للنجاحات اللي عملناها مع بعض".



وأضاف "حسنى": "ممكن تبقى كل حلقة بتتكلم عن حدوتة، لسه الفورمات مش مستقرين عليها، ولسه بنعمل جلسات عمل شبه يومية، وبنوعد أن مستوى الكوميديا مش هيقل عن الحاجات اللي قدمناها قبل كده".