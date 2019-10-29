المصارف اللبنانية تعلن استمرار إغلاق البنوك غدًا

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، منذ قليل، أن البنوك ستبقى مغلقة غدا الأربعاء، وذلك بعد الاشتباكات التي وقعت بين المتظاهرين وأنصار حزب الله داخل ساحات الاعتصام، حسبما نشرت شبكة "سكاي ينوز" البريطانية.



وقالت وكالة "رويترز" البريطانية إن سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية يعتزم تقديم استقالته في اليوم الثلاثاء، أو غدًا الأربعاء، مشيرةً إلى أن هناك محاولات لإثنائه عن ذلك القرار.



من جانبها، وضحت قناة "الجديد" اللبنانية أن المعطيات تشير إلى أن الحريري اتخذ قراره بالاستقالة التزاما بمطالب الشارع، فيما قالت "LBCI" إن استقالة الحريري أصبحت واردة، لافتة إلى أنه يجري التحضير لكلمة سيتوجه بها إلى اللبنانيين.



ودخلت الاحتجاجات اللبنانية أسبوعها الثاني وسط صمت الحكومة اللبنانية والرئيس اللبنانى ميشال عون، إذ يستمر المحتجون في قطع الطرق الرئيسية، ورغم عمل القوى الأمنية والجيش المتواصل على إعادة فتحها.