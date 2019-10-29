فوكس نيوز: ترامب يعود للانتقاد من جديد

أكدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستمد الثناء الصامت، وفي نفس الوقت النقد الشديد بعد العملية الناجحة لاغتيال زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي.



وتابعت أن ردود الفعل الإيجابية الأولى لترامب بعد مقتل "البغدادي"، سرعان ما تحولت إلى مدح مضطرب، وبالنسبة إلى البعض فهناك تحركات قوية وسريعة من أجل عودة التحقيقات.



وأضافت أن بعض الانتقادات ركزت على مؤتمر ترامب الذي استمر قرابة الـ40 دقيقة، والذي كان عكس ظهور الرئيس الأمريكي باراك أوباما للكشف عن ملابسات اغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011.



كان ترامب يقول إن البغدادي كان "جبانًا" "مات مثل كلب"، و"يبكي" و"يبكي"، لكن هذا النوع من الحديث المهين ربما كان وسيلة لإرسال رسالة إلى إرهابيين آخرين، ولم تستطع وسائل الإعلام انتقاد كلمات ترامب الحادة.



وأوضحت الشبكة، أنه لم يشاهد البغدادي في السنوات الأخيرة، وداعش قوة متضائلة، وذلك بفضل إدارة ترامب وحلفائنا الأكراد، لا يزال موته معلمًا مهمًا في الحرب على الإرهاب، لكن يبدو أن العديد من وسائل الإعلام حريصة على العودة إلى سرد المساءلة فقط.



