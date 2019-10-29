أحمد غنيم: مصر تمتلك الإمكانيات والكفاءة فى سوق التحول الرقمى

قال أحمد غنيم، عضو مشروع تطوير التعليم الإلكترونى، إن مؤتمر "اديوتك إفريقيا" أكبر مؤتمر في مجال التطوير للمحتوى الرقمي وتكنولوجيا التعليم، مشيرًا إلى مشاركتهم في النسخة الإفريقية منه كأول شركة مصرية لتطوير التعليم بالإمكانيات الرقمية.



وأضاف "غنيم"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الجزء الأكاديمي للمؤتمر مقدم للمدارس والجامعات، أو أي مؤسسة تعليمية تسعى لتطوير محتواها التعليمي وتقديم خدمة التكنولوجيا فى التعليم، موضحًا أن المؤتمر يحتوى على جزء دعائى يجمع أكبر الشركات المهتمة بمجال التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي وتقديم الحلول للمؤسسة.



وأكد "غنيم"، أن عدد الحضور في المؤتمر أكثر من 3 آلاف فرد من 200 شركة، بينهم المشاركون كحضور باسم الشركة، أو مساهمة في المؤتمر بخدمة ما، لافتًا إلى أن مصر تمتلك من الإمكانيات والكفاءة لنكون وسط إفريقيا فى سوق التحول الرقمي.