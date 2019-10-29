إقالة وزيري الدفاع والخارجية في تونس

أعلنت رئاسة الوزراء التونسية، منذ قليل، ‏إعفاء وزيري الدفاع عبدالكريم الزبيدي، والخارجية خميس الجهيناوي، من مناصبهما.



وأكد بيان صدر عن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم، تعيين وزير العدل كريم الجموسي في منصب وزير الدفاع، وتكليف كاتب الدولة بوزارة الخارجية صبري باشطبجي بتسيير شئون الوزارة.



وجاء القرار بعد مشاورات حكومية مع الرئيس التونسي قيس سعيد، حسبما نشرت شبكة "روسيا اليوم" الروسية.



وأدى سعيد اليمين الدستورية، الأربعاء الماضي، بعد فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.