أبوالغيط: مكافحة الإرهاب والهجرة أولويات القمة الاقتصادية

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه فيما يتعلق بالجامعة فنحن نعمل على توثيق أواصر التعاون مع الاتحاد الأوروبى بأجهزته المختلفة من خلال آليات والمحافل وزارية وقطاعية وفنية، التى تتناول جميع الموضوعات محل الاهتمام المشترك بما فيها الأوضاع فى الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، وقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف والتعامل مع موضوعات الهجرة واللاجئين والاتجار فى البشر.



وأضاف "أبوالغيط"، خلال كلمته بالقمة الاقتصادية العربية الأوروبية المنعقدة فى اليونان، أن القمة ستهتم بقضايا تغير المناخ، إضافة إلى كيفية العمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، وتوفير الدعم التنموي الأوروبي لجهود التنمية في المنطقة العربية، منوهًا بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجاري لبلدان العالم العربي.



وأشار "أبوالغيط" إلى أن حجم التجارة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى بلغ 287 مليار دولار فى عام 2018، مؤكدًا أن هناك استثمارات مباشرة بين الكتلتين تقدر بمئات المليارات من الدولارات والتي تغطي معظم القطاعات الرئيسية، مشيدًا بالدور الذي لعبته الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال على العمل في المجالين.