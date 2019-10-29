القوات التركية تجتاح 10 قرى بمنطقة أبو رأسين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، معارك عنيفة تتواصل على محاور عدة ضمن المنطقة الواصلة بين تل تمر ومدينة رأس العين (سري كانييه)، بين قوات الجيش السوري، والقوات التركية والفصائل الموالية لها، في هجوم بربرى من الأخير لقطع طريق أبو رأسين- تل تمر، والتقدم جنوب وشرق مدينة رأس العين، بقصف مكثف بعشرات القذائف الصاروخية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة تستهدف محاور القتال.



وعلم المرصد السوري أن الفصائل الموالية لتركيا تمكنت من تحقيق تقدم تمثل بالسيطرة على مضبعة وباب الخير وجان تمر وتل بيدر وعباه ومريكيس وتل قرطل ومواقع أخرى في المنطقة، وسط استمرار الهجوم العنيف منذ الساعات الاولى من صباح اليوم.



ووثق المرصد السوري مزيدًا من الخسائر البشرية في صفوف طرفي القتال، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات الجيش السوري الذين قتلوا خلال الساعات الماضية إلى 13، كما ارتفع إلى 10 عدد قتلى الفصائل الموالية لتركيا، في حين تمكنت الأخيرة من أسر عدد من عناصر قوات النظام، بينما لا يزال عدد القتلى مرشحًا للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بين الطرفين بعضهم في حالات خطرة.



