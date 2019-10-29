مجلس النواب العراقي يصوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد

صوت مجلس النواب العراقي على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى البرلمان.



وقال مصدر نيابي- في تصريح لقناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء- "إن مجلس النواب صوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد بعد وصول ملفه من القضاء إلى المجلس".



وكان مجلس النواب العراقي قد قرر أمس الإثنين، إلغاء مخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسئولين، وذلك في خلال جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات.