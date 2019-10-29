مدير إدارة الزراعة بالشروق: زرعنا 50 فدانًا بالمدينة (فيديو)

قال المهندس عادل فريد، مدير إدارة الزراعة بمدينة الشروق، إن المساحة الخضراء في المدينة تشكل نحو 450 فدانًا، لافتًا إلى أنه تمت زراعة 50 فدانًا على مساحة 200 ألف متر مسطح بالمدينة، ونحافظ على المساحات الخضراء.



وأضاف "فريد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه جار زراعة 50 ألف متر مربع خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أنه من المخطط زيادة المساحات المزروعة فى المناطق السكنية الجديدة بعد الانتهاء من أعمال البناء والإنشاء.



وأوضح "فريد"، أنه سيتم عمل الصيانة الدورية للمزروعات والمساحات الخضراء أولًا بأول، منوهًا بأنه يتم طرح مناقصات للشركات لتولى أعمال الصيانة، مؤكدًا أنه يتم الحفاظ على كل متر أخضر بالمدينة.