سانا: إصابة 6 سوريين جراء قصف تركي على ريف الحسكة

أصيب 6 مواطنين سوريين جراء قصف تركي استهدف ريف الحسكة الشمالي الغربي، تزامن مع مرور دوريات الشرطة العسكرية الروسية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).



وأوضحت الوكالة- في بيان له اليوم الثلاثاء- أن العدوان التركي أطلق قذيفة هاون على معبر الدرباسية بريف الحسكة الشمالي الغربي أثناء مرور دوريات الشرطة العسكرية الروسية؛ ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين سوريين.