واشنطن بوست: داعش يسعى للانتقام.. وخليفة "البغدادى" أكثر جنونًًا

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن تنظيم داعش سيسعى للانتقام من مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي، ولكن تدبير هذا الانتقام سيكون صعبًا، خصوصًا مع عدم وجود خليفة له نفس مواصفات البغدادي حتى الآن، فهو كان جلادًا متعطشًا للدماء بعنف غريب.



وتابعت: أن العالم العربي الآن في مفترق الطرق، فلبنان يشهد موجة من الاحتجاجات وكذلك العراق، وكانت هذه الاحتجاجات السبب في وجود تنظيم داعش، وإن لم تكن الاحتجاجات هذه المرة سلمية، فقد يحدث انفجار عنيف آخر.



وأضافت أن تنظيم داعش قد يستغل هذه الفوضى، على الرغم من الأضرار الجسيمة التى يعاني منها والمتمثلة في فقدان أراضي الخلافة وزخمه الشعبي وزعيمه، كما أن الشباب العربى أصبحت لديهم خيارات جديدة للتعبير عن غضبهم.



وأشارت إلى أن حركة الاحتجاج في لبنان قد تكون هى الأكثر إثارة للاهتمام، لأنها جمعت بين الشباب المسلمين السنة والمسلمين الشيعة والمسيحيين، ويطالب المتظاهرون باستبدال المؤسسة السياسية بأكملها وليس فقط رجال الأعمال السياسيين الأثرياء، يهتف المتظاهرون فى مدينة طرابلس السنية فى الشمال بدعم المتظاهرين الشيعة في مدينة صور الجنوبية، والعكس صحيح.



وأوضحت أن فراغ ما بعد البغدادي قد ينتج متطرفًا آخر سيشعل نيران الغضب مرة أخرى، لا تزال مكافحة اليقظة الشديدة الشرط الأساسي في التعامل مع ما تبقى من التنظيم.