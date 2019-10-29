الخارجية البحرينية: نسهم في إرساء أمن واستقرار المنطقة (فيديو)

قال الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشئون الدولية، ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الدولية، إن مؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 رسخ مكانته في أجندة معارض الدفاع الدولية، وبمشاركة وفود من 63 دولة ومن بينها جمهورية مصر العربية الشقيقة.



وأضاف "آل خليفة"، خلال لقائه عبر سكايب عبر فضائية "النيل للأخبار"، أن استضافة البحرين لهذا المؤتمر تأتي في إطار مساهمة البحرين في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال تقديم أحدث التقنيات العسكرية في المجالات البرية والجوية والبحرية.



وأردف: في ظل التطورات المتسارعة في الصناعات الدفاعية والعسكرية بات لزامًا على المنظومات العسكرية والدفاعية أن تواكب هذا التطور، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الدول العربية التي نجحت في توطين صناعاتها العسكرية.

