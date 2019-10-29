تفاصيل الألبوم الغنائى الأول لمحمد رمضان

يعكف الفنان محمد رمضان على اختيار أغاني ألبومه الاول، المقرر إطلاقه منتصف عام 2020، ويتعاون خلاله مع الموزع الموسيقي رامي المصري، والشاعر أحمد الشناوي.



وستجمع جلسة بين رمضان والمصرى والشناوى لاختيار كلمات الأغانى المقرر تقديمها فى الألبوم.



وكشف مصدر مقرب من الأسطورة لـ:"الدستور"، أن الالبوم يضم 10 أغنيات، ومن المقرر طرحه على فلاشة خاصة مع طرح أغنياته بشكل السينجل على القناة الخاصة بمحمد رمضان على يوتيوب.



ومن المقرر أن تتولى إحدى شركات الاتصالات رعاية الألبوم، وتنتجه شركة روتانا التى وقعت مؤخرًا عقدًا مع رمضان لتولى إدارة أعماله الغنائية وتنظيم عدد من الحفلات.



وقال المصدر إن رمضان يبدأ تسجيل أغانى الألبوم خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، قبل التفرغ لتصوير مسلسله الرمضانى الجديد "البرنس "، وينتظر انتهاء المخرج محمد سامى، من تحضيرات العمل الذى تنتجه شركة سينرجى، ويعكف المخرج حاليًا على كتابة حلقات المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى.



