"القطر مفيهوش رجالة يا جدعان؟".. آخر كلمات شهيد التذكرة قبل وفاته

قال الشاب أحمد سمير، المصاب الذي قفز من القطار أمس، إنه كان يحمل بيده حقيبته وبها البضائع التي يقوم ببيعها في القطار، وأبلغ الكمسري أنه لم يبع بجنيه واحد حتى الآن، معقبًا: "أنا كنت قلقان وأنا قاعد، وكان صحبي الله يرحمه واقف فوقي، وكان بيقول هو القطر ده مفيهوش رجالة ولا إيه ياجدعان".



وأضاف "سمير"، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc masr": "لما سمعته بيقول كدا، وصاحبي نط، أنا نطيت من القطر، كنت واقف لقيت رصيف جاي عليا، روحت نطيت على الرصيف واتقلبت على وشي".



يذكر أن نيابة طنطا أمرت بإخلاء سبيل أحمد سمير، مصاب حادث القطار رقم 934 المتجه من الإسكندرية إلى الأقصر، بعد أن أجبره الكمسري على القفز من القطار مع صديقه لعدم قدرتهما على دفع ثمن التذكرة والغرامة، ما أدى إلى إصابته ومصرع صديقه.