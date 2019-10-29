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عالم

بولتيكو: خطر جديد يهدد ترامب من داخل البيت الأبيض

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:57 م
ترامب
ترامب
إسراء صلاح الدين
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أكدت مجلة "بولتيكو" الأمريكية، أن جلسة الكونجرس اليوم الثلاثاء، ستشهد تحول جديد، حيث يخضع أحد مسئولي البيت الأبيض للتحقيقات المتعلقة بقضية عزل الرئيس دونالد ترامب في فضيحة أوكرانيا.

وتابعت أن المسئول يدعى "ألكساندر فيندمان"، وهو المشرف على سياسة أوكرانيا في البيت الأبيض، وقال "لم أكن أعتقد أنه كان من المناسب مطالبة حكومة أجنبية بالتحقيق مع مواطن أمريكي، وكنت قلقًا بشأن الآثار المترتبة على دعم الحكومة الأمريكية لأوكرانيا".

وأضافت أن فيندمان يخطط لإخبار المحققين بهذا الأمر خلال جلسة التحقيق، في إشارة منه لضغوط ترامب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بادين.

وأشارت إلى أن فيندمان يعد أول مسؤول في البيت الأبيض يدلي بشهادته لأنه الوحيد الذي اطلع على المكالمة الهاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني التي جرت يوم 25 يوليو، مع باقي مسئولي الأمن القومي الآخرين.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يثير فيها فيندمان مخاوف كبير مستشاري مجلس الأمن القومي حول حملة قام بها ترامب وشركاؤه وبعض المسؤولين الأمريكيين للضغط على أوكرانيا لبدء تحقيقات تهدف إلى إفادة ترامب سياسيًا.

وقال "فيندمان": "ما حدث من شأنه أن يقوض الأمن القومي الأمريكي، وعقب المكالمة، أبلغت المحامي الرئيسي في مجلس الأمن القومي عن مخاوفي مرة أخرى".

وأوضحت المجلة، أن فيندمان سيصبح، وهو من المحاربين القدامى في الجيش الذين خدموا في العراق، أول مسؤول يستمع إلى مكالمة هاتفية مع ترامب مع زيلينسكي للتحدث مع المحققين، ويقدم سردًا مباشرًا لما قاله الديمقراطيون في مجلس النواب هو إساءة صارخة للسلطة من قبل الرئيس، يعتمد بيانه الافتتاحي بشدة على خدمته العسكرية والشعور بالواجب" تجاه بلده.

وتابعت أن شهادته أمام اللجان الثلاث التي تقود التحقيق في قضية العزل ستعد بمثابة أكبر صدع في شهادة الشهود من البيت الأبيض، وبالفعل، وصف حفنة من مسؤولي وزارة الخارجية والدبلوماسيين أن شهادن فيندمان تدق ناقوس الخطر حيال تعامل ترامب مع أوكرانيا وقلقهم من أنه حجب المساعدات العسكرية وزيارة البيت الأبيض من زيلينسكي من أجل الضغط عليه لبدء تحقيق بايدن.
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