أثر القصة فى المجتمع بثقافة جنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها التوعوية بمحافظة جنوب سيناء، فعقد نادى الأدب بالطور محاضرة بعنوان "أثر القصة فى المجتمع"، تحدث خلالها الشاعر حازم المرسى عضو اتحاد كتاب مصر عن القصة من حيث التعريف والأنواع، سواء خيالية أو حقيقية أو تاريخية أو تراثية، موضحًا نشأة القصة العربية، وطبيعة القصة القصيرة فى الستينيات والسبعينيات، وحضر الفعاليات القاص طارق الصاوين الباحث سلام مدخل برفقة مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، بينما عقد بمدرسة طه حسين الإعدادية بالطور محاضرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية الشاملة"، ألقاها أحمد بدي تحدث خلالها عن مؤسسات المجتمع المدنى من حيث المعنى والمفهوم، موضحًا رأى أفراد المجتمع حول دور هذه المؤسسات والدور الحيوى الذى تقوم به من خلال تحقيق التنمية الشاملة والرقابة المجتمعية.



أعد بيت ثقافة سانت كاترين ورشة مواهب لرسوم الأطفال بعنوان "شقاوة حروف" لرسم لوحات فنية معبرة عن الأشكال المتنوعة للحروف باستخدام الألوان الخشب والفلوماستر وورق الرسم، كما أعد بيت ثقافة أبوزنيمة، بمشاركة مجموعة من تلاميذ مدرسة خالد بن الوليد التجريبية وورشة فنية بعنوان "دائرة الألوان" لرسم لوحات فنية معبرة عن طبيعة الألوان وامتزاجها مع بعضها بهدف تنمية المهارات الفنية.



نظم بيت ثقافة أبورديس مسابقة ثقافية وفنية بمشاركة عدد من الأطفال تضمنت بعض الأسئلة المتنوعة بين الثقافة والفن بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، كما عقد بيت ثقافة دهب ورشة فنية بعنوان للرسم على الورق بعنوان "فصل الخريف" لرسم لوحات فنية معبرة عن مظاهر فصل الخريف باستخدام ألوان الخشب والفلوماستر بمشاركة مجموعة من تلاميذ مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية.