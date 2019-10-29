التفاصيل الكاملة لانطلاق قطار دون سائق بشبين القناطر

قال غريب أحمد غريب، رئيس مجلس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إنه توجه بصحبة لجنة من المجلس للتحقيق في واقعة انطلاق قطار "المرج" بالمحطة دون سائق، مشيرًا إلى أن الواقعة تمت في قطار المرج شبين القناطر، والذي كانت محطته الأخيرة بشبين.



وأضاف رئيس المدينة أن العاملين بالمحطة استطاعوا السيطرة على الموقف في دقائق معدودة، حيث لم يتجاوز القطار مزلقان السكة الحديد المجاور للمحطة، وتم ربطه دون وقوع خسائر أو إصابات.



وأوضح أنه جرى إرسال لجنة تحقيق من الهيئة لكشف ملابسات الحادث، وأنه جرى استدعاء ناظر المحطة للقاهرة للخضوع للتحقيق من قبل مسئول هيئة السكة الحديد.



كان النائب محمود بدر، عضو البرلمان عن شبين القناطر، قد أعلن اليوم تفاصيل الواقعة حيث قال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": حصلت واقعة غريبة جدًا في البلد عندي "شبين القناطر" قطر المرج اتحرك لوحده بدون سائق بعد ما وصل المحطة بدقائق وطبعًا الناس مكنتش لحقت تنزل وحصل حالة ذعر كبيرة بين الناس وبدأوا ينطوا من القطر بشكل عشوائي وفي حالات إغماء ولولا ستر ربنا علينا كانت هتبقى كارثة مضيفا أنه أول ما الناس كلموني حاولت التواصل أكتر من مرة مع رئيس هيئة السكك الحديدية وكنت كل اللي بطلبه تحقيق في الواقعة عشان نعرف سببها إيه ونضمن عدم تكرارها وللأسف مكانش في رد أرسلت له رسالة بالموضوع فكان الرد برسالة منه "هنبقي نشوف الموضوع يا باشا ولا حياة لمن تنادي حتى هذه اللحظة".



أشار بدر إنه تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب قائلًا: "لكن أنا حزين أن في ناس مستهترة بالشكل ده".

