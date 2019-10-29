"طقوس السمو" عرض مستوحى من أشعار صوفية

برعاية مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، يشهد مركز إبداع قبة الغوري٬ في الثامنة من مساء الأحد 3 نوفمبر، عرض "طقوس السمو" رؤية فنية وإخراج إنتصار عبدالفتاح.



"طقوس السمو" عرض مستوحي من أشعار صوفية متنوعة من التراث الإسلامي والقبطي والفرعوني في رحلة أسطورية أشبه بقداس صوفي.



تمتزج الأسطورة بالواقع، وتتناغم الرموز من خلال الرقص الصوفي لتؤكد تفرد وعمق الشخصية المصرية بأن النبع الأساسي الذي استقت منه مصر ديانتها كانت تهدف دائما وأبدًا إلي الارتقاء بالروح نحو النور.



ويشارك في العرض: فرقة رسالة سلام الدولية، بالاشتراك مع فرقة سماع للرقص الصوفي المولوي،

والفنان هاني عبدالحي.