البورصة تربح 6.4 مليار جنيه عند الإغلاق

صعدت مؤشرات البورصة بنحو واضح لدى إغلاق معاملات اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء نفذتها المؤسسات المالية المصرية والعربية على أغلبية الأسهم القيادية.



ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.4 مليار جنيه ليسجل مستوى 722.9 مليار جنيه.



ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 1.15% بما يعادل 164.3 نقطة ليغلق عند مستوى14465 نقطة.



كما صعد المؤشر الثانوي "اى جى اكس 70" بنسبة 42. 0%، تعادل 2.24 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 535.4 نقطة.



وشهد اليوم ارتفاع واضح في قيم وأحجام التعاملات التي سجلت نحو 914.4 مليون جنيه، بتداول أكثر من 232.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 25.2 ألف صفقة بيع وشراء.