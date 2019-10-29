كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

فجر مجدي همام، كمسرى القطار الذي قام بإجبار شابين على النزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة الثاني أمام النيابة مفاجأة، حيث قال إنه فتح باب العربة لمعرفة سبب تهدئة القطار بعد خروجه من طنطا، وأثناء ذلك قفز البائعان خوفًا من تسليمهما إلى الشرطة.



كانت نيابة مركز طنطا، بمحافظة الغربية، قررت اليوم الثلاثاء، حبس كمسري قطار طنطا، في واقعة وفاة راكب وإصابة آخر بعد قفزهما من القطار لعدم دفعهما ثمن التذكرة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع عرضه على الطب الشرعي للتأكد إن كان يتعاطى مواد مخدرة.



وتلقى اللواء خالد موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا من العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسري القطار ويدعي ( م.ه) بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا وتم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسهمم 4 أيام.