يجهز عش الزوجية.. ننشر صور شقة ضحية تذكرة القطار

وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي منطقة شبرا الخيمة، فى عزاء ضحية قطار طنطا، الذى توفى أمس الإثنين، ووجود أعداد غفيرة من الأقارب والجيران.



وأكد أحد أقارب الضحية، أنه كان يستعد للزواج، وكان يعمل على قدم وساق من أجل إنهاء تجهيزات شقته.



وتجولت "الدستور" داخل شقة ضحية قطار طنطا، والتي تبين أنها كانت تحت الإنشاء والتجهيزات من أجل الاستعداد للزواج، إلا أن القدر لم يمهله.



يذكر أن محطة دفرة التابعة لمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، شهدت أمس الإثنين، حادثًا أليمًا، حيث قفز شابان من القطار مكرهين أثناء سيره مما أودي بحياة أحدهما وإصابة الآخر.

