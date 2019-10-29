الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 الموافق 01 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

تقارير ومتابعات

يجهز عش الزوجية.. ننشر صور شقة ضحية تذكرة القطار

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:44 م
ضحية تذكرة القطار
ضحية تذكرة القطار
عبدالله هشام - آية سالم
طباعة
وسط حالة من الحزن خيمت على أهالي منطقة شبرا الخيمة، فى عزاء ضحية قطار طنطا، الذى توفى أمس الإثنين، ووجود أعداد غفيرة من الأقارب والجيران.

وأكد أحد أقارب الضحية، أنه كان يستعد للزواج، وكان يعمل على قدم وساق من أجل إنهاء تجهيزات شقته.

وتجولت "الدستور" داخل شقة ضحية قطار طنطا، والتي تبين أنها كانت تحت الإنشاء والتجهيزات من أجل الاستعداد للزواج، إلا أن القدر لم يمهله.

يذكر أن  محطة دفرة التابعة لمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، شهدت أمس الإثنين، حادثًا أليمًا، حيث قفز شابان من القطار مكرهين أثناء سيره مما أودي بحياة أحدهما وإصابة الآخر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل بالبرلمان بسبب تحرك قطار بدون سائق بشبين القناطر

منذ حوالي 5 ساعات

الصور الأولى لحادث اصطدام قطار وسيارة بالأقصر

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. مرتضى منصور يعرض الصلح على محمود الخطيب

منذ يوم

القصة الكاملة لإجبار كمسرى شابين على القفز من قطار.. والسكة الحديد توقف رئيسه

ads

الصور

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

image description

بالصور.. عمر خيرت يشعل العاصمة الإدارية بموسيقى "فيها حاجة حلوة"

الأكثر قراءة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

"شيطان قطر" خطط لاغتيال "بن سلمان" مقابل 10 ملايين دولار (فيديو)

أيام زمان

في حفل الكرة الذهبية..يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

حكاية الوثيقة الأولى لثورة يوليو.. «وُجدت في محل أحذية» (صورة)

نجم الساعة

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

الصحة

علاج جديد لمرض السل بسعر 1040 دولارا للجرعة الكاملة

دراسة: البامية تخفض مستوي السكر

مؤشرات الإصابة بالتهاب بطانة الرحم

أشعة الشمس ضرورية للحصول على "فيتامين د".. لكن إحذرها

الرئيس نيوز

لجنة برلمانية تفتح ملف الأزمة المالية لهيئة استاد القاهرة

استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الهواء مباشرة

تنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل لجميع العاملين في السكة الحديد

لتجنب كوارث الأمطار مستقبلاً.. طلبات إحاطة تطالب الكهرباء والمحليات بالاستعداد جيداً للشتاء

منوعات

دراسة: 32% من الوالدين يهملون القراءة للأطفال

أوغندا تحظر ارتداء القبعات الحمراء وتعاقب حائزها بالسجن

71 % من الألمان يطالبون باستخدام رفات الموتي لصناعة الحلي

السبانخ تقلل خطر الإصابة بالسرطان

كشكول

تعليم كفر الشيخ تكشف حقيقة استدعاء "كشك" للنيابة الإدارية

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

5 أطعمة لتقوية مناعة طفلك في الشتاء.. تعرفي عليها

"التعليم" تستعين بـ"منى زكي" في تجربة التعامل مع المراهقين (فيديو)

إسلام سياسي

تزوير مستندات.. مستشار أردوغان يضع للإخوان الخطة التحريضات ضد مصر

قيادي إخواني ينعي أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش - مستند

علماء الأزهر: العودة للرسالات السماوية يقضي على التطرف

خبراء يكشفون مستقبل داعش بعد مقتل أبو بكر البغدادي


زيت وسكر

علاوة 10% للعاملين بالقطاع الخاص تصرف من يوليو 2019

كيف يتعامل الأبوين مع الأطفال بعد الانفصال؟

وزيرة الصحة: اضافة 1035 سرير إقامة بـ24 مستشفى حميات

بيع 68 محلاً تجاريًا و13 وحدة إدارية و8 صيدليات بالمدن الجديدة

مقالات الرأي
غسان شربل
كى لا نفجع ببغدادى آخر
لواء.حمدى البطران
فوضى السوق
القس. رفعت فكرى
أعمدة النجاح
لواء. محسن الفحام
انتخابات الاتحادات الطلابية
المزيد

الثقافة

أثر القصة فى المجتمع بثقافة جنوب سيناء

"طقوس السمو" عرض مستوحى من أشعار صوفية

"قصور الثقافة" تستكمل برنامج "الاستراتيجية والأمن القومى"

تعرف على المعالم التاريخية بشارع المعز

صفحتنا ع الفيس بوك