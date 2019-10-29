مصدر: التحريات الأولية للمباحث تدين كمسرى القطار

كشفت مصادر داخل نيابة مركز طنطا، قبل قليل، عن أن التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أدانت الكمسري بتورطه في فتح أبواب القطار "الإسكندرية – الأقصر" أمام الشابين وإجبارهما على القفز أثناء سيره لعدم قدرتهما على سداد قيمة التذاكر.



وكان المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية قد أصدر توجيهاته العاجلة إلى المستشار محمد الفقي، رئيس نيابة مركز طنطا، بإصدار قرار حبس "مجدي همام" الكمسري المتهم في واقعة إجبار شابين على القفز أثناء سير القطار "الأقصر – الإسكندرية " 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، لتورطه في إجبار الشابين على النزول من القطار.