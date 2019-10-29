تقى النجار: ثورة 30 يونيو قضت على حلم أردوغان (فيديو)

قالت تقى النجار، الباحثة فى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاإستراتيجية، إن فوز حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان عام 2002، كان له أهداف، أبرزها مد نفوذ تركيا الإقليمي، وترويج مفهوم الخلافة ليكون أردوغان هو الخليفة، مؤكدة أنها معتقدات واهمة.



وأضافت "النجار"، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "DMC"، أن الثورات العربية فى عام 2011 كانت نقطة انطلاق مشروع رجب طيب أردوغان، إلا أن ثورة 30 يونيو 2013 قضت على حلم رجب طيب أردوغان.



وأشارت "النجار"، إلى أن "أردوغان" قام بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بتنظيم النقابات والاتحادات العمالية بالتمكين، والقبض على مؤسسات الدولة التركية، والترويج إلى السياسة التركية الناعمة عن طريق الدراما التى قدمت نماذج لا تتفق تمامًا مع القيم العربية.