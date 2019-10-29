من هو الفريق الركن "المقدشى" وزير الدفاع اليمنى الناجى من انفجار مأرب؟

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، بنجاة الفريق الركن محمد المقدشى وزير الدفاع اليمنى من انفجار استهدف مقر اجتماع قيادات في مأرب



وترصد "الدستور" ابرز المعلومات عن المقدشي.



- محمد علي المقدشي، مواليد (1962)، هو قائد عسكري يمني بارز، وزير الدفاع اليمني.

-هو المستشار العسكري للرئيس عبد ربه منصور هادي

- بعد انطلاق عمليات عاصفة الحزم (26 مارس 2015) التي تقودها المملكة العربية السعودية أصدر الرئيس هادي قرارًا بتعيينه رئيسًا لهيئة الأركان العامة (3 مايو 2015) بوزارة الدفاع خلفا للواء حسين خيران الذي أحاله الرئيس هادي للمحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى

- في مارس 2018 أصدر الرئيس هادي قرارًا بتكليفه بالقيام بأعمال وزير الدفاع

- تم تعيينه بموجب القرار الجمهوري ذاته ممثلًا لليمن لدى القوات المشتركة التي تضم قوات دول التحالف العربي الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن

- في 7 نوفمبر 2018 أصدر الرئيس هادي قرارا بتعيينه وزيرا للدفاع.











