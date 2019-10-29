الصليب الأحمر الإفريقى: 28 ألف شخص بلا مأوى بسبب الفيضانات

أعلن الصليب الأحمر في إفريقيا الوسطى أن 28 ألف شخص على الأقل أصبحوا بلا مأوى في البلاد؛ وذلك جراء فيضان لم يسبق له مثيل منذ 20 عامًا، حيث أعلنت الحكومة أنها كارثة طبيعية كبرى.



وذكر راديو "إفريقيا 1"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الفيضانات ناتجة عن تزامن سقوط أمطار استثنائية ومتواصلة لمدة أسبوع، وفيضان "أوبانجي" وروافده الذي يحدث كل عشر سنوات.



من جانبه، قال أنطوان مبوبوجو، رئيس الصليب الأحمر بإفريقيا الوسطى: إنه وفقا لآخر تقرير فإن هناك العديد من المنازل التي دُمرت، كما غمرت المياه أحياء بكاملها.



بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة، أنجي ماكسيم كازاجوي، أن البلاد بأكملها، وليس مدينة بانجي فقط، تواجه كارثة طبيعية كبيرة، مشيرا إلى أن نهر "أوبانجي" خرج عن مساره.



يذكر أن نهر "أوبانجي" النهر الرئيسي في البلاد، والذي يقع في جنوبها، يشهد فيضانًا كبيرًا كل عشر سنوات.