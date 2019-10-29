البرلمان العراقى يدعو عبدالمهدى لجلسة طارئة

وجه رئيس البرلمان العراقي اتصالًا برئيس الحكومة العراقية، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، لحضور جلسة طارئة بشأن الاحتجاجات العراقية.



ورفعت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، الجلسة الـ10، فيما عقد البرلمان جلسة جديدة.



وقال مصدر نيابي في حديث لـ"السومرية نيوز": "إن رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة الـ10 التي بقيت مفتوحة منذ أمس".



وأضاف المصدر- الذي طلب عدم نشر اسمه- أن "البرلمان عقد الجلسة الـ11 برئاسة الحلبوسي، وحضور 185 نائبًا".