"قصور الثقافة" تستكمل برنامج "الاستراتيجية والأمن القومى"

تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات البرنامج التدريبى "الاستراتيجية والأمن القومى" الذى تنظمه الإدارة المركزية للتدريب بمكتبة البحر الأعظم، ودارت أولى محاضرات اليوم حول ماهية الإرهاب، ألقاها اللواء أركان حرب أحمد يسري، مشيرًا إلى مصطلح الإرهاب الذى أصبح مألوفًا للتعبير عن كل ظاهرة غير مألوفة أو مزعجة، وأكد على وجوب فحص هذه الظاهرة، متطرقًا لاختلاف مصالح الدول وتباينها، فمن يعد إرهابيًا في نظر أحدهم، يعد مناضلاً من أجل الحرية من وجهة نظر الآخر.



وأوضحت الدكتورة آلاء فوزي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، في ثاني المحاضرات حول فكرة "القوة الذكية" وضرورة توظيفها بالشكل الصحيح الذي يحقق مصالحها ويحافظ على مكتسباتها، مؤكدة على ضرورة معرفة حجم قوتك والطريقة الأمثل لتوظيفها، ولا تنتظر من الاخرين أن يخبروك بها، لأن تراجع دور الحرب والقوة العسكرية يعد أحد أبرز ملامح العقود المقبلة، فاستخدام القوة العسكرية سيكون عالي الكلفة في الألفية الجديدة وشعوب هذه الألفية شعوب تبحث عن الرفاهية وليس عن المجد.