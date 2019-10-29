حاتم عسكر: نقدم رؤية جديدة للتعليم الإلكترونى (فيديو)

قال حاتم عسكر، مؤسس مشروع لتطوير التعليم الإلكترونى، إن عملية التعليم والتطوير الموجودة حاليًا من الكتب الورقية إلى التابلت، تحقق التفاعل وتغيير طريقة التعليم الموجودة من التلقين إلى فهم وتطوير.



وأضاف "عسكر"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن المؤسسة شركة مصرية مكونة من مجموعة شباب من المؤسسين وخبراء المجال وطاقم العمل، الهدف منها تقديم رؤية جديدة للتعليم الإلكترونى فى تحويل محتوى التعليم الإلكتروني من شكله التقليدي إلى شكل ومحتوى إلكترونى حديث ومتطور.



وأشار "عسكر"، إلى أن المشروع لا يعتمد على المقرر الخاص بوزارة التربية والتعليم وإنما التعليم والتدريب الموجود في أقسام الشركات الكبيرة أيضًا، منوهًا بأن الشركة تتعامل مع محتوى التعليم أيًا كان مرجعه أو أصله لتحويله إلى شكل "ديجيتال" أو رقمي.