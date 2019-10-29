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"التضامن" تناشد المواطنين الإبلاغ عن المشردين
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:13 م
ولاء جمالطباعة
ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الأطفال بلا مأوى أو كبار السن المشردين بلا مأوى المتواجدين بالشوارع.
وطالبت الوزارة بضرورة اتصال المواطنين على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى https:www.facebook.com/AtfalBelaMawa.
وقال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جارٍ الانتهاء من افتتاح 7 دور رعاية لإيواء المشردين خلال نوفمبر المقبل، تزامنًا مع قرب حلول فصل الشتاء، في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية فضلا عن القاهرة، في إطار توفير حياة كريمة لهذه الطبقة الهشة في المجتمع، مضيفًا أن فريق "أطفال بلا مأوى" نجح في التعامل مع 22 ألف طفل بلا مأوى، منذ انطلاق البرنامج عام 2016 وحتى الآن.
وطالبت الوزارة بضرورة اتصال المواطنين على الخط الساخن للوزارة 16439 أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى https:www.facebook.com/AtfalBelaMawa.
وقال حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جارٍ الانتهاء من افتتاح 7 دور رعاية لإيواء المشردين خلال نوفمبر المقبل، تزامنًا مع قرب حلول فصل الشتاء، في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية فضلا عن القاهرة، في إطار توفير حياة كريمة لهذه الطبقة الهشة في المجتمع، مضيفًا أن فريق "أطفال بلا مأوى" نجح في التعامل مع 22 ألف طفل بلا مأوى، منذ انطلاق البرنامج عام 2016 وحتى الآن.