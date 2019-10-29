مصادر: الحوثيون وراء محاولة اغتيال وزير الدفاع اليمنى

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيّرة حوثية هى من استهدفت مقر القيادة العسكرية في مأرب باليمن.



وأعلنت قناة «إكسترا نيوز»- في وقت سابق- نجاة وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشى من انفجار استهدف مقر اجتماع قيادات عسكرية في مأرب.



وسمع دوي انفجار عنيف، اليوم الثلاثاء، في مأرب، فيما قالت مصادر متطابقة إنه ناتج عن استهداف اجتماع لوزير الدفاع وكبار قادة الجيش في معسكر بمأرب.



ونقلت "مأرب برس" عن مصادر أخرى قولها، إن صاروخًا حوثيًا استهدف مقر وزارة الدفاع في مأرب، وقتل جنديين.