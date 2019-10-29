تجفيف منابع الدماء بين عائلتين فى قنا

نجحت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن قنا، اليوم الثلاثاء، في عقد جلسة صلح بین عائلتين بينهما خصومة ثأرية في مركز شرطة قنا، بحضور القيادات الأمنية.



جاء ذلك في إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة، للعمل على إنھاء الخصومات الثأریة بالتنسیق مع أعضاء لجنة المصالحات والقیادات، حيث أقر الجميع بالصلح النھائي، وتعھد كلا منھما بعدم التعرض للآخر.



