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الجيش اللبنانى يفرض سيطرته على الوضع بجسر الرينغ
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:10 م
مروة عنبرطباعة
فرض الجيش اللبناني السيطرة على الوضع في جسر الرينغ بالعاصمة اللبنانية بيروت، عقب مواجهات بين المتظاهرين وأنصار حزب الله وحركة أمل.
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 6 من المتظاهرين، عمل الصليب الأحمر على إسعافهم.
وحمّل المتظاهرون رئيس الحكومة مسئولية تطور الأوضاع ووقوع مصابين فى جسر الرينغ، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 6 من المتظاهرين، عمل الصليب الأحمر على إسعافهم.
وحمّل المتظاهرون رئيس الحكومة مسئولية تطور الأوضاع ووقوع مصابين فى جسر الرينغ، وفقًا لـ"سكاي نيوز".