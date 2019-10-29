الجيش اللبنانى يفرض سيطرته على الوضع بجسر الرينغ

فرض الجيش اللبناني السيطرة على الوضع في جسر الرينغ بالعاصمة اللبنانية بيروت، عقب مواجهات بين المتظاهرين وأنصار حزب الله وحركة أمل.



وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 6 من المتظاهرين، عمل الصليب الأحمر على إسعافهم.



وحمّل المتظاهرون رئيس الحكومة مسئولية تطور الأوضاع ووقوع مصابين فى جسر الرينغ، وفقًا لـ"سكاي نيوز".