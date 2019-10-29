229 قتيلًا فى مظاهرات العراق حتى الآن

قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن إجمالي عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في العراق وصل إلى 229.



وأضاف كولفيل، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بجنيف، أن عدد القتلى في العراق بلغ منذ 25 أكتوبر الجاري، وحتى صباح اليوم في أعمال العنف المرتبطة بالمظاهرات 229 قتيلًا، فضلًا عن آلاف الجرحى.



وأشار إلى أن تلك الأرقام أولية، منوهًا باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين.