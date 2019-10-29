الكرملين: نأمل أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية بسوريا بداية للتسوية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بييسكوف: "إن الكرملين يأمل في أن يكون انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية بداية جيدة؛ لتسوية سياسية حقيقية في سوريا".



وأضاف بيسكوف- في تصريح له اليوم الثلاثاء: "بالطبع، نرجو جميعا عقد جلسة مثمرة وبناءة، ونأمل أن تكون هذه بداية جيدة لعملية حقيقية للتسوية السياسية".



يذكر أن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كان أعلن في 23 سبتمبر الماضي، عن إكمال تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.



وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوًا (50 عضوًا من كل من الحكومة والمعارضة السورية والمجتمع المدني) وستجري أول جلسة اللجنة في جنيف بتاريخ 30 أكتوبر الجاري.