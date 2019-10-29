حبس كمسري واقعة التذاكر 4 أيام وعرضه على كشف المخدرات

قررت النيابة العامة بمحافظة الغربية، حبس مجدي إبراهيم محمد حمام، كمسري قطار الإسكندرية الأقصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة فتح باب قطار الإسكندرية الأقصر وإجبار شابين على النزول أثناء سيره بسرعة عالية.



كما قررت نيابة مركز طنطا عرض الكمسري المتسبب فى مصرع وإصابة اثنين من الشباب بعد إجبارهما على النزول من القطار على الطب الشرعي لبيان إن كان يتعاطى المخدرات من عدمه، وحبسه 4 أيام.



وكانت النيابة قد أخلت سبيل محمد سمير المصاب في الحادث بعد عرضه على صحة الغربية، وعمل تقرير طبي خاص بالحالة أثبتت إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم حين قفز من القطار ليصطدم بالرصيف.