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عالم

رئيس وزراء العراق يرفض طلب الصدر بالاستقالة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:54 م
جريدة الدستور
منار أحمد - أمينة ذكي
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رفض رئيس الحكومة العراقية، عادل عبدالمهدي، دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاستقالة.

وطالب الزعيم الصدري السلطة بالاستقالة إذا لم تستطع ترميم "ما أفسده سلفهم"، مضيفًا أن لا "خير فيهم ولا بسلفهم".

وكان قد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، من سماهم "فاسدين" بأن يكفوا أيديهم عن المتظاهرين والشعب، إذا أرادوا عدم حدوث قتل وحرق، مطالبًا إياهم بالاستقالة قبل أن يقالوا.

وتساءل الصدر في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "إذا لم تكن المظاهرات برأي البعض حلاً ولا الاعتصامات والإضرابات حلاً، فهل (التمسك بالسلطة) حل؟.. بينما لا قدرة لها على إنهاء معاناة الشعب وتخليصه من الفاسدين وتوفير العيش الكريم له".
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