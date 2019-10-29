تعرف على المعالم التاريخية بشارع المعز





من ناحية أخرى استكملت المكتبة ورشة لعمل بيوت مجسمة من عجينة الورق مع مسابقة ثقافية وورشة حكي بحضانة جمعية طفل المعادى لقصتي "الثعلب البخيل" و"أحلام قطقوطة" لعواطف الشربينى، ونفذت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة فنون تشكيلية لعمل علبة هدايا من الكرتون، ونفذ قصر ثقافة حلوان ورشة تعليم عمل الجداول من برنامج word.

نظم فرع ثقافة القاهرة بمشاركة بيت ثقافة المدفعية، رحلة لطلاب مدرسة عزيز أباظة الرسمية لشارع المعز، للتعرف على أهم المعالم التاريخية به مثل جامع السلطان قلاوون، المدرسة الكاملية، سبيل وكتاب كتخدا، باب النصر وباب الفتوح، وما يحيط من آثار مثل تكية أبوالذهب منزل زينب خاتون ومنزل الهراوي، وأهم الخصائص المعمارية التى تميز العمارة الإسلامية، حيث ينقسم المنزل إلى سلاملك، وهو المكان المخصص للرجال، والحرملك مخصص للسيدات، وغرف الخدم، والجامع الأزهر، والتعرف على تاريخ نشأته وأنواع المآذن المنشأة فيه والإضافات المعمارية التى أضيفت له فى كل عصر، كما نفذ قصر ثقافة المستقبل ورشة رسم على الزلط بمدرسة رواد المستقبل عربي.وعقدت مكتبة طفل المعادي حوارًا عن "حقيقة الأمراض" تناولت مسبباتها كأمراض ناتجة عن الإصابة بالجراثيم والميكروبات وأخرى بالفيروسات والبكتيريا، والأمراض الوراثية والناتجة عن العادات الخاطئة فى أسلوب الحياة مثل الإصابة بالقلب والسكر الناتجة عن السمنة وارتفاع الكوليسترول فى الدم، كما تناولت دور جهاز المناعة والنظافة وممارسة الرياضة في محاربة الأمراض.