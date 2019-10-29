الزراعة: إنشاء 9 مزارع نموذجية فى دول إفريقيا (فيديو)

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القارة الإفريقية بها إمكانيات وموارد كثيرة، مشيرًا إلى أن مصر تحرص على تنمية هذه الموارد بمناسبة الاحتفال العاشر بيوم الغذاء الإفريقي.



وأضاف "القرش"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن إفريقيا بها موارد مائية وأرضية وخبرات بشرية يجب استغلالها، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 9 مزارع نموذجية وستصل إلى 22 مزرعة في الدول الإفريقية وهذا لدعم وتعظيم دور التنمية المستدامة.



وأكد "القرش"، أن مصر تحاول استغلال هذه الموارد بشكل جديد وتحقيق أفضل كفاءة وفاعلية ممكنة، وبهذا تستطيع القارة الإفريقية أن تكون جزءًا مهمًا من التنمية في العالم، لافتًا إلى أن علماء مصريين استطاعوا الكشف عن مجموعة من الزراعات التي تتحمل التغيرات المناخية في المستقبل البعيد.