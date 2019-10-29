دراسة: 32% من الوالدين يهملون القراءة للأطفال

كشفت دراسة حديثة أن نحو ثلث آباء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وثمانية أعوام، في ألمانيا يهملون القراءة لأطفالهم.



وأظهرت دراسة القراءة لعام 2019 التي أُجريت بتكليف من مؤسسة "اقرأ"، بأن 32% من الآباء والأمهات الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم يقرأون لأطفالهم مرة واحدة أسبوعيا على الأقصى، أو لا يقرأون مطلقا.



وبحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء، الآباء أصحاب المستويات التعليمية المتدنية هم الأكثر عزوفا عن القراءة لأبنائهم.



ويوصي الخبراء بالقراءة يوميا للأطفال لمدة 15 دقيقة. ويدرج الخبراء الإطلاع على صور في كتاب أو حكي القصص أو الكتب المكتظة بالصور الخالية من النصوص ضمن المطالعة أيضا.



وجاء في الدراسة أن نشاط المطالعة غير مرتبطة بالكتب المطبوعة، حيث يمكن الاستعانة أيضا بالكتب الرقمية والتطبيقات المخصصة لذلك.



وبحسب مؤسسة "اقرأ"، يستفيد الأطفال في نواح متعددة عندما يتم القراءة لهم، حيث يسهل ذلك على سبيل المثال تعلمهم للقراءة.



أجرى الدراسة شركة "كريمر" لأبحاث السوق. وشملت الدراسة، التي أجريت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين 700 والد وأم لأطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وثمانية أعوام.