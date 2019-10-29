هبوط أرباح كونوكو فيليبس عملاق النفط العالمي 43%

أعلنت كونوكو فيليبس،عملاق النفط العالمي، اليوم الثلاثاء عن هبوط نسبته 43 % في أرباحها الفصلية المعدلة بسبب تراجع أسعار النفط وارتفاع تكاليف التنقيب.



لكن أكبر شركة مستقلة في العالم لإنتاج النفط والغاز أعلنت عن صافي ربح قدره 3.1 مليار دولار أو 2.47 دولار للسهم في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.9 مليار دولار أو 1.59 دولار للسهم قبل عام حين أعلنت الشركة عن مكسب من بيع أصولها البريطانية.



وباستثناء بنود، ربحت كونوكو فيليبس 82 سنتا للسهم مقارنة مع 1.36 دولار للسهم قبل عام.



وزاد إجمالي إنتاج الشركة، باستثناء ليبيا، 98 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا إلى 1.322 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي.