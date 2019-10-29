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مصر

الإنتاج الحربي تدشن مشروع لتصنيع الأوتوبيس الكهربائي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال وزير الدولة للإنتاج الحربي إنه يوجد اهتمام حاليًا بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مختلف المجالات، مضيفًا أن الوزارة أعدت استراتيجية تصنيع ونشر استخدام المركبات الكهربائية، بناءَ على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

يأتى ذلك فى إطار احتفال وزارة الإنتاج الحربي اليوم الثلاثاء، بتدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أتوبيسين كهربائيين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق استراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.

وأكد أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال يأتي بهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية في شركات الإنتاج الحربي وليس التوريد أو التجميع فقط، ولذلك تم مراعاة التأكيد على امتلاك الشركات العالمية التي يتم التعاون معها لمقومات صناعية تسمح لها بنقل التكنولوجيا وتقديم الدعم الفنى والتكنولوجي، وتم هذا التعاون بالاستعانة بخبرة الدكتور ميشيل نايت أحد علماء مصر بالخارج والذي يتعاون معنا في العديد من المجالات التصنيعية.

ويأتي هذا الاحتفال في ضوء الاتفاقية التي شهدها الدكتور محمد سعيد العصار ووزير التجارة والصناعة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أوتوبيس كهربائي (بمصنع 200 الحربي) على مدار 4 سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.

وخلال الاحتفال سيتم عرض أول أوتوبيسين كهربائيين تم توريدهما في إطار التعاقد الخاص بتوريد 50 أوتوبيسا من الصين كدفعة أولى، وشرح مواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما، ويعتبر هذان الأوتوبيسان الكهربائيان المخطط عرضهما بالاحتفالية بمثابة نموذج أولي للاستخدام التجريبي للأوتوبيسات بالقاهرة كعينة استرشادية للإسراع في الإجراءات الفنية والتقنية وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مدى مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وتقييم معايير الجودة والأمان، ومخطط توريد باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بعدد 48 أوتوبيسًا خلال مطلع العام المقبل ويعقب ذلك تجميع 450 أتوبيسا كهربائيا خلال عام 2020 بمصر محليا ويستمر تنفيذ المخطط وتعميق التصنيع تدريجياَ حتى الوصول لنسبة 45%.

من جانبه، أشاد لياو ليتشيانغ سفير الصين بالقاهرة باتجاه مصر نحو توطين صناعة المركبات الكهربائية في الشركات المحلية بها، مثمنًا دور وزارة الإنتاج الحربي في تعميق التصنيع المحلي وتوطين هذه الصناعة الهامة بمصر من خلال التعاون بين الشركات التابعة لها وشركة "فوتون" وغيرها من الشركات الصينية الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية بأنواعها المختلفة.

وقال إن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا وعلى قائمة مُصدري المركبات الكهربائية خلال السنوات القادمة، وهو ما سيساهم مستقبلًا في خلق فرص عمل جديدة وكذا ضخ استثمارات في مجال الصناعات المغذية لتصنيع المركبات الكهربائية وأن الصين يسعدها أن تدعم هذا التوجه فى مصر.

يأتى ذلك بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي وممثلي شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.
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