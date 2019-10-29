رويترز: الحريري يلوح بالاستقالة

أفادت وكالة رويترز للأنباء، فى نبأ عاجل لها، أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يتجه للاستقالة من منصبه وقد يعلن ذلك اليوم أو غدا.



وكانت قناة الجديد أشارت إلى أن الحريرى يدرس قرار الاستقالة استجابة لمطالب المتظاهرين وقد يعلن عن ذلك اليوم أو غدا.



فيما أشارت قناة lbc إلى أن هناك كلمة يتم التحضير لها سوف يلقيها الحريرى على المواطنين دون تحديد موعدها.